Dünyanın ikinci ən yaşlı aviaşirkəti olan Kolumbiyanın "Avianca" şirkəti də koronavirus səbəbindən iflas edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkət rəsmi saytında açıqlama yayımlayıb. Açıqlayama görə, şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ölklərin 90%-də ümumi və ya qismən səyahət məhdudiyyətləri tətbiq edilir.

Qeyd edək ki, bundan öncə də Hollandiyanın "KLM" avişirkəti iflas etdiyini açıqlamışdı.

Mənbə: cnn.com

