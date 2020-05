Gəncə sakinində külli miqdarda narkotik aşkarlandı

Zaqatalada Gəncə sakinində narkotik vasitə aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, Zaqatala Rayon Polis Şöbəsi (RPŞ) əməkdaşlarının daxil olan əməliyyat məlumatı əsasında keçirdikləri tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş, 52 yaşlı Babayev Arif şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.

Şəxsi axtarış zamanı ondan sellofan torbada 2 kq 50 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb.

Faktla bağlı Zaqatala RPŞ-nin İstintaq bölməsində A.Babayev barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.