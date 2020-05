Sevişmə səhnələri başlarına bəla oldu - Porno saytlara düşdülər + FOTO

Erotik səhnələri ilə böyük səs-küy yaradan BBC-nin "Normal People" serialı porno saytlara düşdükdən sonra prodüserlər nə edəcəklərini bilmədilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk 12 seriyada 41 dəqiqə erotik səhnələri olan "Normal People" serialı" gündəmdəki yerin qorumaqdadır.

Reytinqləri alt-üst edən serialın izləyicilərindən biri bu cür səhnələrdən 22 dəqiqəlik bir video hazırlayıb məşhur portno saytlardan birinə yükləyib.

Qısa müddətdə milyonlarla baxış alan video film istehsalçılarının qəzəbinə səbəb olub. Həmin video şikayət olunduqdan sonra saytdan silinsə də, istehsalçılar bunun çəkilən əziyyətə və aktyorlara hörmətsizlik olduğunu bildiriblər.

olke.az

