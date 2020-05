3.5 aylıq hamilə olan aktrisa Sinem Kobal sosial media hesabından şəkilini paylaşaraq izləyicilərinin bayramını təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın paylaşımına qısa zaman ərzində minlərlə bəyənmə və rəy yazılıb.

Qeyd edək ki, Sinem Kobal və Kənan İmirzalıoğlu cütlüyünün qız övladı olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.