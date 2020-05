“SpaceX” ilk dəfə fəzaya insan göndərir - CANLI

ABŞ-ın kosmik raket istehsalçısı “SpaceX” bu gün ilk dəfə insanlı "Crew Dragon” kosmik gəmisini yerin orbitinə çıxarır.

Metbuat.az xəbər verir ki, uçuş NASA-nın dəstəyi ilə ABŞ-ın Florida ştatındakı kosmik uçuş mərkəzindən həyata keçirilir.

Hazırda canlı yayımı 1 milyondan çox insan izləyir. Kosmik gəmidə iki astronavt var: 49 yaşlı Lyuis Benken və 53 yaşlı Cerald Hörli.

Qeyd edək ki, NASA və "SpaceX" 10 ildən artıqdır ki, bu uçuşa hazırlaşır. NASA uçuşun həyata keçirilməsi üçün “SpaceX”ə 3 milyard dollar büdcə ayırıb. İlk cəhdə mayın 27-də hazırlaşsalar da, əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən bu baş tutmamışdı.

