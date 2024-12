Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az Bizim.Media-ya istinadən xəbər verir ki, "Əl-Cəzirə" Hava Klubuna məxsus təyyarənin qəzaya etməsi nəticəsində iki nəfər həlak olub.

BƏƏ Mülki Aviasiya Baş İdarəsi səlahiyyətli orqanların təyyarənin qəzaya uğramasının səbəblərini araşdırdığını bildirib.

