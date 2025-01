ABŞ-da qətliam - 10 nəfər öldü, 30 yaralı var

ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosunun (FTB) əməkdaşları Yeni Orleanda (Luiziana) hadisə yerində şübhəli partlayıcı qurğular aşkar ediblər. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə FTB nümayəndəsi “Fox News”un yayımladığı yerli hakimiyyət orqanlarının mətbuat konfransında bildirib.

Onun sözlərinə görə, istehkamçılar hazırda ərazidə aşkarlanmış əldəqayırma partlayıcı qurğulara bənzəyən əşyalar üzərində yoxlama aparırlar.

Nümayəndə vurğulayıb ki, FTB hadisəni hələ terror hücumu kimi təsnif etməyib.

Yerli hüquq-mühafizə orqanının rəhbəri Enn Kirkpatrik isə bildirib ki, avtomobili insanların üzərinə sürən şəxslə atışma zamanı iki polis əməkdaşı güllə yarası alıb. Onun sözlərinə görə, silahlı şəxs avtomobildən polisə atəş açıb.

16:18

ABŞ-ın Yeni Orlean şəhərində avtomobilin insan izdihamının üzərinə sürülməsi nəticəsində azı 10 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “ABC News” məlumat yayıb.

İlkin məlumata görə, sürücü avtomobili qəsdən insanların üzərinə sürüb.

Hadisə ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək.

