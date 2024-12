ABŞ-ın 39-cu prezidenti Cimmi Karter vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 100 yaşlı keçmiş prezident ötən ilin fevralından hospis (ümidsiz xəstələrin layiqli xidmət və qayğı ala biləcəkləri səhiyyə müəssisəsi – red.) mərkəzinə yerləşdirilmişdi.

Cimmi Karter 1977-1981-ci illərdə ABŞ prezidenti olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.