Ölkənin ən zəngin sənət adamlarından biri olan Manaf Ağayev maşın kolleksiyası ilə də göz qamaşdırıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni sosial şəbəkə hesabından Buzovnadakı lüks bağından çəkdiyi fotoları paylaşıb. Kadrlardakı lüks avtomobillər Manafın milyonluq villasını kölgədə qoyub.

Bu da müğənninin həyətindəki bahalı avtomobillər:

