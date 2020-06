Bakıda "Mall"lara bu şəxslərin girişi qadağandır

Fəaliyyəti bərpa olunan "mall"lara maska və əlcəksiz daxil olmaq qadağandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakıda olan bir neçə alış-veriş mərkəzləri Nazirlər Kabinetinin göstərişlərinə əməl edərək işlədiklərini bildiriblər.

“Gənclik Mall” və “28 Mall”-dan qeyd olunub ki, maska və əlcəklərdən istifadə etməyən şəxslərin ticarət mərkəzlərinə girişi qadağandır:

““Mall”-ların hər bir girişi mühafizə xidmətləri tərəfindən nəzarətdədir. İçəri daxil olarkən hökmən vətəndaşın əlində əlcək, üzündə isə maska olmalıdır. Ticarət mərkəzindən olan bütün icarədarlara yazılı şəkildə bildirişlər olunub. Bildirişdə qeyd olunub ki, heyyət maska və əlcəklərdən istifadə etsin. “Mall”arda audi və video şüarlar səsləndirilir, davranış qaydaları və gigiyenaya nəzarət edilməsi bildirilir”.

Əlavə olunub ki, əgər mall-arın mühafizə xidmətinin əməkdaşları daxildə maskasız şəxs aşkar edərlərlərsə, onlardan yenidən taxmaları tələb olunacaq.

Park Bulvar alış veriş mərkəzində də maska və əlcəksiz içəri daxil olmaq olmaz, “mall”ın həftədə bir dəfə pəşakar şirkət tərəfindən ümumi dezinfeksiya olunacağı deyilir:

“Ticarət mərkzi 31 may tarixindən fəaliyyətə başlayıb. Cinema, uşaq əyləncə mərkəzləri, kafe və restoranlardan başqa digər obyektlər işlək vəziyyətdədirlər. Girişlərdə və o cümlədən mağazalarda əlləri dezinfeksiya etmək üçün aparatlar quraşdırılıb. Ticarət mərkəzi hər gün əməkdaşlarımız tərəfindən dezinfeksiya olunur.

Ancaq həfətədə bir dəfə də, peşəkar dezinfeksiya edici şirkət tərəfindən bu işlər görüləcək. Müştərilərə məsafənin qorunması ilə bağlı xəbərdarlıqlar olunur, “mall”-un içərisində davranış qaydaları barədə anonslar səsləndirilir. İnsanların daha çox olduqları ərazilərdə afişalar asılıb və orada da virusun qarşısına almaq üçün nələrə əməl etməyimiz tələb olunur gəstərilib”.

Metro Park ticarət mərkəzi isə sosial məsafə və davranış qaydalarına əsasən yarı heyyətlə fəaliyyət göstərir:

“Nazirlər Kabinetinin qərarında göstərildiyi kimi, müştərilər ticarət mərkəzlərinə maskasız daxil ola bilməzlər. Buna görə də, girişdə mühafizə xidmətinin əməkdaşları bu qaydalara riyayət edilməsi üçün nəzarət edirlər.

Eyni zamanda “mall”un girişində insanları hərarətini yoxlamaq üçün elektron istilik ölçən və dezinfeksiya edici məhlular quraşdırılıb. Bundan əlavə qeyri iş saatlarından “mall” tam olaraq dezinfeksiya olunur. Ticarət mərkəzinin daxilində davranış qayları və gigiyenaya nəzarət qaydaları barədə afişalar asılıb, manitorlarda reklamlar dayandırılıb, yalnız pandemiya ilə əlaqədar şüarlar səsləndirilir”.(Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.