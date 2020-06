Attestat verilməsi və sinifdən-sinfə keçirilmə ilə bağlı YENİ XƏBƏR

“Məzunlara dövlət sənədlərinin (attestat) verilməsi ilə bağlı pedaqoji şuranın toplanması onlayn formada keçirilməlidir. Müəyyən səbəblərdən bu olmadıqda sanitar-gigiyenik qaydalara əməl olunmaqla müəllimlər dəvət edilərək proses icra olunmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Nazirliyinin Təhsilin İnkişafı Proqramları/Keyfiyyətinin təminatı sektorunun aparıcı məshələtçisi Anar Mirzəzadə deyib.

O bildirib ki, 20-29 avqustda məktəbdaxili qiymətləndirmənin keçirilməsindən sonra pedaqoji şura toplanmalı və şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi təmin olunmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.