İyunun 10-u saat 11:00-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının onlayn ümumi yığıncağı keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Akademiya məlumat yayıb.

Tədbir AMEA-nın 2019-cu ildəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.