İyul ayından bu şəxslər 57 yaşından pensiyaya çıxacaq - VİDEO

Əmək şəraiti zərərli və ağır işlərdə çalışanlara daha tez əmək pensiyası hüququnun verilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, həmin kateqoriyadan olan 12 il 6 ay çalışmış kişilərin və azı 10 il çalışmış qadınların yaş həddi 5 il azaldıla bilər. Bu, pensiya qanunvericiliyində dəyişikliklər edilməsinə dair Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış yeni layihədə əksini tapır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin efirində yayımlanan "Günə doğru" verilişində məsələ ilə bağlı maraqlı sujet yayımlanıb.

Elnur Abbasov - ƏƏSMN-in şöbə müdiri: "Burada əsasən dağ-mədən işləri, metallurgiya istehsalı, kimya istehsalı sahələri öz əksini tapır və s. bu kimi sahələrdir. Xüsusilə ağır və zərərli sahələrdə çalışan şəxslər daha tez əmək pensiyası alacaqlar".

Vüqar Bayramov - Milli Məclisin deputatı: "Bu zaman nəzərə alsaq ki, qadınlar üçün hazırda pensiyaya çıxma yaşı 61 il 6 aydır və iyulun 1-dən etibarən bu rəqəm 62 il olacaq. Bu o deməkdir ki, əgər iyun ayında qaydalar təsdiq olunarsa və gələn aydan qüvvəyə minərsə, o zaman həmin sahələrdə çalışan qadınlar artıq 62 yaşı gözləməyəcək. Onlar 57 yaşında pensiya çıxmaq hüququ qazanacaqlar".

Pensiya təyin edilərkən, həm pensiya kapitalının, həm də ümumi stajın eyni anda tələb olunması zərurətinin aradan qaldırılması təklif edilir. Belə hallar üçün tələb olunan pensiya kapitalının məbləğinin 30 faizə qədər azaldılması təklifi layihədə yer alıb.

Elnur Abbasov - ƏƏSMN-in şöbə müdiri: "Əgər layihə qəbul olunarsa, deməli hazırda biz onlardan 25 il sosial sığorta stajı və minimum pensiya kapitalı tələb edirdiksə, dəyişikliklərdən sonra yalnız 25 il sığorta stajı və ya minimum pesniya kapitalını tələb edəcəyik. Burada bir seçim qoyulacaq vətəndaşa ki, 25 il sosial sığorta stajı tamamlayıbsa, artıq kapital tələbi ortadan qalxacaq".

