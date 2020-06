Müğənni Niyam Salami maddi sıxıntı yaşadığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu haqda "ATV maqazin onlarla" proqramında deyib. O bildirib ki, hazırda banka da borcu var:

"Müflis olmuşam, Niyam kasıblayıb. İş görmək üçün bankdan on min götürdüm. Hamısını da işə qoydum. İndi əzab çəkirəm. Ürək-dirək verirlər ki, narahat olma, yaxşı olacaq".

