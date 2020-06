"Arzulayıram ki, bu dərtdən canımız tez qurtarsın. Toylar başlasın. Gedək toylarımıza".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Xalq artisti Səməd Səmədov "5/5" verilişində deyib. Sənətçi karantin günlərindən söz açıb.

74 yaşlı müğənni gümrah olmağının sirrini açıqlayıb:

"Məni arvadım cavan saxlayır. Daha sonra isə nəvələrim, hinduşkalarım, toyuqlarım və itlərim... Səhər 6-dan dənizdəyəm. İtlərimlə gedirəm, çimirəm və qayıdıram".

