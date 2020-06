Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Mədəniyyət” və "ARB Günəş" telekanallarında yayımlanan "Abituriyentlər üçün dərs vaxtı"nın iyunun 24-nə olan cədvəli açıqlanıb.

Nazirlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Azərbaycan bölməsi üçün sabah saat 10:00-da – Azərbaycan dili; 10:30-da – Ədəbiyyat; 10:50-də - İngilis dili; 12:00-da Riyaziyyat; 13:10-da – Futzal məşğələsi olacaq.

Rus bölməsi üçün 14:00-da – Rus dili; 14:40-da – Ədəbiyyat; 15:25-də - Riyaziyyat dərsləri olacaq.

