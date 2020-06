AQTA ictimai iaşə və ərzaq satışı müəssisəsində reydlər keçirməyə davam edir

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) əməkdaşları Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən 82 ictimai iaşə obyekti, 228 ərzaq satışı mağazası olmaqla ümumilikdə 310 müəssisədə reyd keçirib.

AQTA-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sahibkarlıq subyektlərinə qida təhlükəsizliyi sahəsində qanunvericiliyin tələbləri izah edilib, icrası məcburi göstərişlər və maarifləndirici tövsiyələr verilib.

Reyd keçirilən obyektlərdən 109-da Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş metodiki göstərişlərin tələblərindən irəli gələn bir sıra qaydalara əməl olunmaması və kobud şəkildə pozulması faktları aşkarlanıb. Aşkarlanmış faktlarla bağlı həmin müəssisələr barədə qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində inzibati tədbirlər görülüb.

Sözügedən müəssisələr arasında daha çox uyğunsuzluqlar aşkar edilən ictimai iaşə və ərzaq mağazaları aşağıdakılardır.

◾ Bakı şəhəri üzrə:

Bayramov Vasif Əliyar oğluna, Qafarov Elmin Vaqif oğluna və Əliyev Ceyhun Adil oğluna məxsus ərzaq mağazaları, “Oskar” market, Abdullayeva Sədaqət Cəmil qızına, Rzayeva Natiqə Naib qızına, Mehdiyev Azər Həmzə oğluna, Həsənov Ramin Əvəz oğluna məxsus ərzaq mağazaları, Səttarov Elnur Telman oğluna, Şükürov Rövşən Əliəsgər oğluna, Tarverdiyev Xəzan Yaşar oğluna məxsus ərzaq mağazaları, Şabanov Rüstəm Qədim oğluna, Hüseynov Vaqif İzzət oğluna, Nuriyev İsmət Nurməmməd oğluna, Şamıyev Məmməd Arif oğluna, Şabanov Dəstə İsa oğluna və İbrahimov Fəzail Məhəmmədəli oğluna məxsus ərzaq mağazaları, “Ayxan” market, “21-ci əsr” market, Məmmədov Zahir Rasim oğluna məxsus ərzaq mağazası

Digər şəhər və rayonlar üzrə:

◾ Sumqayıt şəhərində “Yasəmən” və “Vüsal” market, Cabbarov Eldar Salman oğluna məxsus ərzaq mağazası

◾ Xaçmaz rayonunda “Elit” və “Çənlibel restoranları, Vəliyev Ramin Mehman oğluna, İsmayılov Mehdi İsmayıl oğluna, Yaqubov Zəki Seyfulla oğluna, Bürcəliyev Mövlan Gəncəli oğluna, Harunov Namik Bəşir oğluna, Ağayev Rifaq Sabir oğluna, Əhmədov Murad Hakim oğluna, Ağayev Nemət Sadiq oğluna, Məlikməmmədov Rəşad İlyas oğluna, Hüseynov Ramin Səfayət oğluna, Mehrəliyev Məcnun Gülmurad oğluna, Ağabəyov Alik Sabri oğluna, Hüseynov Yavər Həsrət oğluna məxsus ət satış mağazaları, Seydəliyev Yusif Əlövsət oğluna məxsus “Uğur” market

◾ Qəbələ rayonunda Salehov Valeh Ağadadaş oğluna, Babayev Hamlet Nəriman oğluna, Məmmədov Qorxmaz Əli oğluna, Umarzadə Rəsul Marif oğluna məxsus ərzaq mağazaları

◾ Zaqatala rayonunda Xasıyev Ənvər Araz oğluna, Osmanova Leyla Faiq qızına, Mazanov Coşqun Salam oğluna, Balaşov Fərman Balaş oğluna məxsus ərzaq mağazaları, Rəcəbov Samir Vahid oğluna məxsus kafe

◾ Balakən rayonunda Süleymanov Turan Rasim oğluna məxsus “Halal” market, Qaracayev Loğman Cuma oğluna məxsus market və Sarayeva Mirvari Əhməd qızına məxsus market, Həsənov Arif Hizbullah oğluna məxsus “Gültac” market

◾ Şəmkir rayonunda Novruzov Sənan Qənbər oğluna məxsus ərzaq mağazası, “Elmir”, “Ceyhun” və “Uğur” marketlər, “Çinar” və “Yelkən” restoranları

◾ Ağstafa rayonunda Nəzərov Xətai Anar oğluna, Həmzəyev Tural Hamlet oğluna və Abutalıbov İlham Vidadi oğluna məxsus ət satışı mağazaları, “Bizim” və “Kür” ərzaq mağazaları, “Nəsiboğlu” və “Səda” restoranları

◾ Şirvan rayonunda “Gülüstan” və “Banuçiçək” kafe, “Moon store” və “Sun store” ərzaq mağazaları

◾ Lənkəran rayonu, Şiləvar kəndində “Mamusta” market

◾ Masallı rayonunda Rəhmətov Rəhman İbad oğluna məxsus market

◾ İsmayıllı rayonunda İbrahimov Fərid Hüseyn oğluna məxsus restoran, Əsgərov Tapdıq Arif oğluna məxsus “Orxan” market, Səlimov Kamran Mustafa oğluna və Salmanov Faiq Sərxan oğluna məxsus ərzaq mağazaları

◾ Kürdəmir rayonunda Salmanov Sabir Məmmədsadiq oğluna məxsus ərzaq mağazası

◾ Bərdə rayonunda Ağayev Ağa Arzu oğluna məxsus “Ağa” market, Cəfərov Kamil İsmayıl oğluna məxsus ərzaq mağazası, Məmmədov Rəşad Arzuman oğluna məxsus “Elit” market, Əmrahov Yusif Mahir oğluna məxsus “İki qardaş” market, Zeynalov Valeh Ənvər oğluna məxsus kafe və Zeynalova Güllər Qaçay oğluna məxsus ərzaq mağazası

◾ Gəncə şəhərində “Yeni market”, “Gəncəvi”, “Market 129”, “Təbriz” marketlər, Mahmudova Aybəniz Qafqar qızına və Quliyev Mübariz Ələddin oğluna, Qasımova Yeganə Kamal qızına məxsus ərzaq mağazaları

◾ Ağcabədi rayonunda “Gənclər Mərkəzi”, “Gənclik evi”, “Qaradolaq”, “Qarabağ” və “Şah” kafeləri, “Nur”, “Delfin”, “Sevimli”, “Totu”, “Kral” ərzaq mağazaları

◾ Ucar rayonunda “Qoca bağ”, “Sunqur”, “Görüş”, “Göbələk” və “Uğur” restoranları, “Mega”, “Soltan”, “Bəyaz” ərzaq mağazaları

◾ Beyləqan rayonunda “Ailə” və “Beyləqan” ərzaq mağazaları

Qeyd edək ki, AQTA Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektləri və ərzaq mağazalarında yoxlama-nəzarət tədbirlərini bundan sonra da davam etdirəcək və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş metodiki göstərişlərə əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.