Xalq artisti Aygün Kazımovanın qızı İlqarə “Səbail” klubunun futbolçusu Eriko Konstantino da Silva ilə əylənir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İlqarənin əlində qırmızı şərabla dolu badə olan və qəlyan çəkən Eriko ilə əyləndiyi görünür.

O, paylaşımında futbolçunu “lovely” (sevimli) kimi təqdim edib.

Qeyd edək ki, qısaca Eriko kimi tanınan idmançı Braziliyadandır. 30 yaşlı futbolçu ötən ildən “Səbail” klubunun mərkəz müdafiəçisidir.



