Bir müddətdir boşanma xəbərləri dildən düşməyən idmançı Kamil Zeynallıdan xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, hər zaman bu xəbəri təkzib etsələr də Gülay bir neçə gün öncə boşanmalarını üstüörtülü şəkildə təqsdiq etmişdi. Kamil Zeynallı isə instaqram hesabında bir xanımla səmimi görüntülərini paylaşıb. Süfrə arxasında əyləşərək içki içən idmançı fotoya: "Şərəfə" sözünü yazıb.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

