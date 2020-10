Azərbaycanın Baş Prokurorluğu 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən 11 oktyabr 2020-ci il tarixinədək Ermənistanın Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı hücumları ilə bağlı yeni məlumat yayıb.

Qurumun Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumları nəticəsində 41 mülki şəxsi qətlə yetiririlib, 205 nəfəri isə yaralanıb.



Yararsız vəziyyətə düşmüş mülki obyektlərin sayı 146, çoxmənzilli yaşayış binalarının sayı 57, yaşayış evlərinin sayı isə 1 165-dir.

