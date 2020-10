Bu gün səhər saatlarında Mingəçevir istiqamətində Ermənistana məxsus PUA-nın HHM bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyi həmin anları əks etdirən video yayıb.

