Millimiz bu gün UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində növbəti oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Canni De Byazinin komandası 4-cü turda Kipr yığması ilə qarşılaşıb.

Albaniyanın Elbasan şəhərində keçirilən görüşdə qapılara qol vurulmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.