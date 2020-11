Azərbaycanda general vəfat etdi

Dövlət Feldyeger Xidmətinin sabiq rəisi, general-leytenant Ədalət Paşayev vəfat edib.

Metbuat.az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Ə.Paşayev bir müddət davam edən xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Xatırladaq ki, generalın oğlu Azad Paşayev də iyul ayında xəstəlikdən vəfat etmişdi. A.Paşayev Azərbaycanın Moldova, Serbiya və Türkiyədəki səfirliklərində müşavir vəzifəsində işləyib.

Qeyd edək ki, Feldyeger xidməti mühüm dövlət sirlərini özündə əks etdirən sənədləri, tam məxfi, qismən məxfi və məxfi əhəmiyyətə malik sənaye məhsullarının ünvanlara çatdırılmasını həyata keçirən yarımhərbiləşdirilmiş rabitə xidmətidir. Azərbaycanda Dövlət Feldyeger Xidməti Nazirlər Kabinetinin nəzdində fəaliyyət göstərir.

