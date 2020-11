Ermənistan Gövhər Ağa məscidinin vurulması ilə bağlı növbəti təxribat məlumatı yayır

Ermənistan Şuşa şəhərindəki Gövhər Ağa məscidinin guya Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən vurulmasını iddia edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün keçirilən mətbuat konfransında Prezidedntin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyib.

O bildirib ki, Ermənistan bununla növbəti yalan məlumat yaymağa çalışır:

“Azərbaycanla Ermənistan arasında dini münaqişə yoxdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mülki obyektləri atəşə tutmur. Gövhər Ağa məscidi Azərbaycanın tarixi abidəsidir və bizim üçün əhəmiyyətlidir. Yayılan məlumat Ermənistanın növbəti təxribatıdır”.

