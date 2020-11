Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov ilə almaniyalı həmkarı Hayko Maas arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN məlumat yayıb.



Bildirilib ki, XİN başçıları gündəlikdə olan bir sıra aktual məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, eləcə də Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət və Donbasda münaqişənin nizama salınmasını müzakirə ediblər.

