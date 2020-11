Koronavirusu 10 dəqiqəyə öldürən vasitə - Azərbaycanda bitir

Koronavirusu burun-boğaz yollarında cəmi 5-10 dəqiqəyə 90% məhv edən bitki vasitəsi təyin olunub.

Almaniyanın Virusologiya Mərkəzi bunu elmi tədqiqatlarının nəticəsində elan edib. Alimlər sübut edib ki, nar şirəsi, yaşıl çay və böyürtkən suyu ilə boğazı qarqara etmək və içmək selikli qişalarda olan virusu yerindəcə öldürür.

Elmi tədqiqatda virus zərrəciklərini bu təbii vasitələrlə qarışdırıb, otaq havasında saxlayıblar. 10 dəqiqədən sonra şirələrdə virusun nə qədər qalması ölçülüb.

Bu şirə və yaşıl çayın içində virusların 80-90 faiz məhv olduğu aşkarlanıb. Ona görə də bu vasitələri hər gün istifadə edin. Xüsusən nar Azərbaycanda yetişir və boldur. (medicina.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.