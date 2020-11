İnsanlar İkinci Vətən müharibəsində yaralanan və ürəyinə yaxın məsafədə qəlpə olan 20 yaşlı qazimiz Elçin Səmədovun evinə axın edir. Ev vəd edənlər də var, ona qızını vermək istəyən də.

Qızını vermək demişkən Metbuat.az xəbər verir ki, Elçinin sevdiyi qızın anası artıq onunla görüşərək, qızınını "həri"sini də verib.

Amma bütün bunlardan ən vacib olanı isə təbii ki, Elçini riskli ürək əməliyyatıdır

Qazimiz növbəti həftənin ilk günü əməliyyat olunması üçün Bakıya gətiriləcək.

