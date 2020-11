Aparıcı Zaur Baxşəliyev qızı Dilavərlə fotosunu "İnstagram" hesabında şəklini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı paylaşdığı şəklə "Biz gözləyərkən" şərhini yazıb.

Yazılan şərhdən şəklin noyabrın 25-də çəkildiyi ehtimal edilir.

Qeyd edək ki, aparıcının noyabrın 25-də oğlu dünyaya gəlib. Xatırladaq ki, Zaur və Günay Baxşəliyevlərin Dilavər adında bir qız övladları var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.