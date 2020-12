Ənənəvi olaraq İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Dünya İqtisadi Forumu bu il Sinqapurda baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə forumun prezidenti Borq Brende bildirib.

Onun sözlərinə görə, forum 2021-ci ilin 13-16 may tarixlərində keçiriləcək.

