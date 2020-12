"YAŞAT" Fonduna ödənilən ianələrin köçürülməsi imkanları genişləndirilib

""YAŞAT" Fonduna ediləcək ianələrin "Hökumət Ödəniş Portalı" vasitəsilə qəbulu imkanı yaradılıb.

Azərbaycan Mərkəzi Bankından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hüquqi və fiziki şəxslər ölkədə fəaliyyət göstərən bankların və milli poçt operatoru olan “Azərpoçt” MMC-nin “Hökumət Ödəniş Portalı”na inteqrasiya olunan filial və şöbələrində istər nağd formada, istərsə də nağdsız ödəniş alətləri vasitəsilə, o cümlədən portalın internet səhifəsindən (https://gpp.az/yasat) və mobil tətbiqindən ("Android" və "iOS" platformalı) istifadə etməklə 24/7/365 rejimində Fondun hesablarına vəsaitlərini köçürə bilərlər.

"YAŞAT" Fondunun bank rekvizitləri:

