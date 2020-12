Müxtəlif ölkələrdə meydana çıxan metal sütunların SİRRİ AÇILDI

Ilk olaraq ABŞ-da, daha sonra Ruminiya, Almaniya və digər ölkələrdə meydana çıxan, nə olduğu bilinməyən metal sütunun sirri açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sütunun "Netflix" üçün hazırlanan bir komediya şousuna aid olduğu ortaya çıxıb. Məsələ ilə bağlı yayımlanan "Niyə bütün dünyada monolitlər yerləşdirdim" başlıqlı videoda bu açıqlanıb.

Qeyd edək ki, bu sütunlar Kolumbiya, ispaniya, Hollandiya və İngiltərə kimi ölkələrdə də meydana çıxmış, daha sonra ortadan qeyb olmuşdu. Metal sütunun nə olduğu ilə bağlı dünyada müxtəlif fikirlər səsləndirilirdi.

Mənbə: sondakika.com

