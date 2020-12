“Biz icbari tibbi sığortaya keçirik. Hesab edirəm ki, səhiyyə müəssisələri özəlləşdirilməyə çıxarılmalıdır”.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, bunu parlamentin bu gün keçirilən iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev deyib.

“TƏBİB adlanan qurum yarandı və həmin qurum insanların nifrətini qazanıb. Hesab edirəm ki, həmin qurum ləğv edilməlidir”, - deputat bildirib.

