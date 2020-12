Faktiki hava şəraiti açıqlandı

Ölkə üzrə faktiki hava açıqlanıb.

Ekologiya və Təbii sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dekabrın 25-i səhərədək ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edib, hava yağıntılı olub, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağıb.

Düşən yağıntının miqdarı Maştağada 30 (aylıq normanın 88 faizi), Çilov adasında 26 (aylıq normanın 88 faizi), Binədə 19 (aylıq normanın 64 faizi), Pirallahıda 12, Neft Daşlarında 8, Bakıda 7 (aylıq normanın 24 faizi), Sumqayıtda 1, Göyçayda 13, Cəfərxanda 9, Ağsu, Sabirabadda 8, Neftçalada 7, Salyan, Qazıməmməd, Biləsuvarda 5, İmişli, Kürdəmirdə 4, Beyləqanda 1 mm-dək, Oğuzda 18, Kişçayda (Şəki) 13, İsmayıllıda 12, Qəbələdə 10, Zaqatala, Şabranda 7, Şəki, Altıağacda 5, Xaçmazda 4, Xınalıq, Şamaxı, Qrız, Qubada 3, Balakəndə 2, Şahdağ, Mərəzə, Xaltan, Sarıbaşda (Qax) 1 mm-dək, Ağdərədə 9, Şahbuzda 5, Ordubad, Naxçıvanda 1 mm-dək, Daşkəsən, Gədəbəydə 1 mm-dək, Lənkəranda 18, Yardımlıda 15, Lerikdə 14, Astarada 12 mm olub.

Qar örtüyünün hündürlüyü Ağdərədə (Ordubad) 37, Kişçayda (Şəki) 35, Sarıbaşda 25, Altıağacda 24, Lerikdə 20, Qrızda, Xaltanda 15, Yardımlıda 14, Şahdağda 13, Şahbuzda 10, Daşkəsəndə 9, Oğuzda 8, Zaqatalada 6, Qəbələdə 5, Şəki, Mərəzə, Qubada 4, Şərur, Gədəbəy, Qusarda 3, Sədərəkdə 2 sm olub.

Naftalan, Gəncə, Şəmkir, Balakən, Qəbələ, Zaqatala, Şəki, Şamaxı, Quba, Qusar, Qrız, Tərtər, Göyçay, Kişçay, Sarıbaşda duman müşahidə olunub.

Dekabrın 24-də şimal-qərb küləyi arabir Neftçalada 25, Bakıda 28, Maştağada 25, Ələt, Qum adasında 20, Pirallahıda 23, Sumqayıtda 22, Çilov adası, Neft Daşları, Binədə 18 m/s-dək güclənib. Neft Daşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 3.8 metrə çatıb.

Havanın temperaturu dekabrın 24-də iqlim normasından 2 dərəcə aşağı olub, havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 5 dərəcəyədək, aran rayonlarında 5-7 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda 1-3 dərəcə şaxta, Naxçıvan MR-da 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti, havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 0-2, Aran rayonlarında 1-3 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda 5-10, yüksək dağlıq ərazilərdə 13-19, Naxçıvan MR-da 3-10 dərəcə şaxta olub.

