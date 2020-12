Prezidentdən dövlət proqramına dəyişikliklə bağlı SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair 2019-2024-cü illər üçün Dövlət Proqramı”nda dəyişiklik edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, adıçəkilən proqrama yeni yarımbənd əlavə olunub.

