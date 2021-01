Ermənilər TƏŞVİŞƏ DÜŞDÜ: Supermarketdə çəkilən foto ölkəni QORXUTDU - FOTO

Ermənistanda sosial şəbəkələrdə paylaşılan foto ölkədə təşvişə səbəb olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, erməni ictimai fəal Narek Samsonyanın paylaşdığı fotoda NATO hərbi geyimində olan bir nəfər və yanında dayanmış erməni polis əks olunub.

O bu fotonu paylaşaraq iddia edib ki, Azərbaycan hərbçiləri artıq Ermənistandakı marketlərdən alış-veriş edirlər.Bu müddətdə onları isə erməni polisləri müşayidə edirlər.

''Hal-hazırda 4 azərbaycanlı İrəvan şəhərində erməni polislər və Müdafiə Nazirliyinin işçiləri birlikdə marketdən alış-veriş edirlər. Sabah evləriniz eyni insanlar tərəfindən müşayiət olunacaq''.

Qeyd edək ki, fotodakı şəxsin guya azərbaycanlı olması erməni aktivistin düşüncəsinin məhsuludur.

