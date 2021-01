Ermənilərdən SENSASİYON ETİRAF Şuşaya “İsgəndər” raketi atdıq -VİDEO

44 günlük İkinci Qarabağ Savaşı əsnasında sürəkli olaraq "Azərbaycan ordusu Şuşanı fasiləsiz bombalayır, raketlərlə vurur" açıqlamaları ilə çıxış edən Ermənistan rəsmilərinin ağ yalan danışdıqlarını elə özləri etiraf ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Nəzarət İdarəsinin sabiq rəisi Movses Hakopyan edərək demişdi ki, müharibə günlərində erməni tərəfi "İsgəndər" operativ-taktiki raket kompleksindən istifadə edib.

"Bilirəm ki, "İsgəndər"dən istifadə olunub, amma harada, hansı istiqamətdəki hədəfə qarşı - deyə bilmərəm", - M.Hakopyan söyləyib.

Ermənistandakı "Adekvad" siyasi hərəkatının lideri Artur Danielyan isə bəyan edib ki, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi "İsgəndər"dən noyabrın 7-də istifadə edib.

"Raket həmin gün səhər 09.00-da Şuşaya atılmışdı. Guya azərbaycanlı hərbçiləri vurmaq istəyiblər. Amma raket Şuşaya yox, şəhərin yaxınlığına, erməni hərbçilərin çox olduğu yerə düşüb", - A.Danielyan bildirib. /Milli.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.