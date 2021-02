Qayınatası tərəfindən tikə-tikə edilən gəlin haqqında YENİ FAKTLAR

Bakıda qətlə yetirilərək zibil qutusuna atılan 32 yaşlı Məhərrəmova Banu Xudayar qızının qətli barədə yeni detallar bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Sonxeber.az-a mərhumun yaxını danışıb. Bildirilib ki, Banunun həyat yoldaşı hazırda Almaniyada deyil, Kanadadır.

Banu mental dəyərlərin qurbanıdır. Ailəsi namuslu və kasıbdır və onlara görə geri qayıtmaq olmaz. İndi isə balamı verin deyib fəryad edirlər. Bildirilir ki, ailə Banu gəlin köçən ilk gündən şəxsi mobil telefonu belə olmayıb. Ona küçəyə çıxamağa icazə verilməyib. Banunun iki kiçik azyaşlı övladı var.

Ən maraqlısı isə, meyitin üzərinə mərhumun şəxsiyyət vəsiqəsinin qoyulmasıdır.

