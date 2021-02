"Aqşin Fateh mənə Vəfa Şərifova ilə xəyanət etdi"- Nəfəsdən ŞOK AÇIQLAMA- VİDEO

"ARB"-də yayımlanan Zaur Nəbinin proqramında meyxanaçı Aqşin Fateh və müğənni Zeynəb Nəbi arasında qalmaqal yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Nəfəs duet ortağına "Mənə Vəfa Şərifova ilə xəyanət etdi və bu heç xoş olmadı" deyib.

"Halbuki Aqşin mənə "səninlə oxuduğum müüddətdə sən heç bir müğənni ilə oxumayacaqsan" demişdi.Amma özü isə tam əksini etdi.

Meyxanaçı da cavabında "Mənə anamadan başqa heç bir qadın qadağa qoya bilməz" deyib. Həmçinin bildirib ki, Nəfəsdən ayrılma səbəbi onun açıq-saçıq geyim tərzi olub.

Qeyd edək ki, veriliş boyunca aralarında yaşanan qalmaqal daha da böyüdüyündən Aqşin verilişi tərk edib.

