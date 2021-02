Bakının Səbail rayonunda intihar hadisəsi baş verib.



Metbuat.az reporta istinadən xəbər verir ki, Ağdam rayon sakini 44 yaşlı Razi Allahverdiyev özünü asaraq intihar edib.

O, Bakıdakı şirkətlərdən birində elektrik vəzifəsində çalıırmış. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

