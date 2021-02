Günün qoroskopu: Ev və məişət qayğıları artır

Qoç - enerjili və aktiv olun. Rəqiblərinizi üstələyin, onları geridə qoyun. Bu gün səsləndirəcəyiniz ideyalar pis olmasa da, onların hələlik vaxtı çatmayıb. Ətrafınızdakılar sizi sadəcə, anlamaya bilərlər. Uğur əldə etmək üçün fəaliyyət azadlığı olmalıdır. Sərbəst fəaliyyətə nail olmaq üçün işgüzar tərəfdaşlarla münasibətləri korlamayın.

Yeni tanışlıqlar üçün yaxşı gündür. Kimin kim olduğunu anlamağa çalışın.

Müasir texnika almaq olar. Alış-veriş üçün düşərli zamandır.



Buğa - müsbət təmayüllərin təsiri artır. Gün bir sıra məqamlar baxımından uğurlu gündür. Ətrafınızdakı insanlarla tez dil tapmağa çalışın. Yeni hamilərlə əlaqələr qura bilərsiniz. Bu gün sizi ruhlandıracaq şəxslə görüş istisna deyil.

Kiçik problemlərin həllinə izafi qüvvə sərf etməyin. Qeyri-standart məsələlərin həlli çox vaxt alacaq. Sadəcə, məntiqə və imkanlarınıza güvənməyin. Köhnə dostlardan və ya yaşlı qohumlardan birindən məsləhət almaq olar.

Əkizlər - günün ilk yarısı sakit, məhsuldar dönəmdir. Çətin problemləri həll edəcəksiniz. Yaxın ətrafınızdakı insanlardan fərqli olaraq daha qətiyyətli və əzmkar olun. Saatlar keçdikcə çalışdığınız insanlarla dil tapmaq müşkül olur. Bu da təbii ki, işə təsir edir.

Gizli saxlamaq istədiyiniz məlumat və ya xəbər yayılır. Bədxahlarınızdan biri bu xəbəri yaymaqla sizə ağır zərbə vurmağa can atır. Planlaşdırılmamış alış-veriş uğursuz olacaq, çox vaxt alacaq.

Xərçəng - peşəkar fəaliyyət sahəsində ciddi uğurlara nail ola bilərsiniz. Yeni imkanlar yaranır. Şanslardan istifadə edin. Yaxınlarınızdan biri və ya ətrafınızdakı bir neçə insan iş prosesinə müdaxilə etdikləri üçün səhvlərə yol verə bilərsiniz.

Emosional fon əlverişli deyil. Hisslərinizə hakim olun, emosiyaların təsirinə düşməyin. Yaxın qohumlarla münaqişə yaratmayın. Kor-koranə, mənasız qısqanclıq sevdiyiniz insanla münasibətlərinizi pisləşdirə bilər.

Şir - ünsiyyət, şəxsi işlərin müzakirəsi, yeni tanışlıq və ya əməkdaşlıq üçün əlverişli gündür. Tərəfdaş və ya şərikinizi anlamağa çalışın. Niyyət və ya istəkləri qulaqardına vurmayın. Sizi aldatmağa çalışacaqlar. Yalan danışmayın.

Yeni işlərə başlamaqdan çəkinməyin. Günün ikinci yarısı xoş olmayan situasiyalar vəd edir. Əslində isə hər şey düşündüyünüz kimi çətin və müşkül deyil.

Kiçik səfər və ya səyahətdə fayda var.

Axşam saatlarını aktiv istirahətə həsr edin.

Qız - hər şey yaxşıdır. Darıxmağa vaxt olmayacaq. Qərarları sürətlə qəbul edin. Situasiyadakı dəyişikliklərə aktiv şəkildə uyğunlaşın. İmprovizə pis olmaz. Kiçik maliyyə itkiləri istisna deyil. Alış-veriş sizi razı salmayacaq.

Ailə üzvləri ilə münaqişə yaratmayın. Münasibətlərdə xırda nüansa görə çətinlik yaranarsa, problemin fəsadlarını aradan qaldırmaq asan olmayacaq.

Dövlət qurumları, xüsusilə də hüquq-mühafizə orqanlarının mənsubları ilə təmaslar məsləhət deyil.

Tərəzi - əhatənizdəki insanların münasibəti sizi sevindirəcək. Diqqət mərkəzindəsiniz. Arzu və istəkləriniz diqqətdən kənarda qalmayacaq.

Planlarınızdan birini reallaşdırmaq üçün əlverişli zaman seçin.

Tələblər və iradların sizi yormasına imkan verməyin.

Günün ikinci yarısında problemlər olacaq. Uğurlarınıza paxıllıq edənlər sizə maksimum çətinliklər yaratmağa çalışacaqlar. Ruhdan düşməyin, geri çəkilməyin. Rəqib və ya bədxahı yerində oturdun.

Əqrəb - çoxdan bəri reallaşdırmaq istədiyiniz planları həyata keçirmək üçün münasib gündür. Başladığınız işləri mütləq şəkildə bitirin. Tamamilə yeni işlərdə uğura nail ola bilərsiniz. Yeni informasiyanı tez əxz edin. Məlumatlardan bəziləri az sonra karınıza gələ bilər. Görüş və danışıqlar üçün əlverişli zamandır. Faydalı tanışlıqlar istisna deyil.

Səfər və ya səyahət əhvalınızı yaxşılaşdıracaq. Yaşam arealındakı dəyişiklik müsbət təsirə malikdir.

Axşam saatlarında nikbin olun.

Oxatan - günün ilk yarısında əhvalınız xoş olmayacaq. Sevinc üçün səbəblərin az, qıcıqlıq və stress üçünsə çox olduğunu düşünürsünüz. Ətrafınızdakı insanların əsəblərini tarıma çəkərək onların səbrini yoxlamayın. Münaqişələrə səbəbkar olmayın.

Günün ikinci yarısında kiçik, amma xoş hadisələr baş verəcək. Müsbət təmayüllərin təsiri artır.

Dostlarla görüş və romantik təmaslar üçün yaxşı vaxtdır.

Oğlaq - təlaşa qapılmayın, narahat olmayın. Sakit və soyuqqanlı çalışsanız, gün uğurlu olacaq. Uğura əmin olun, qətiyyətlə davranın. Səfərə yollanmaq, şəraiti dəyişmək olar. Rutin məsələlərin həllini unutmayın. Gəlir istisna deyil.

Yaxşı tanımadığınız insanlara etibar etməyin. Maliyyə və ya digər maraqları olan insan etimadınızdan sui-istifadə edə bilər. Risk etməməyə çalışın.

Şəxsi münasibətlərdə düşünülməmiş təşəbbüslər məsləhət deyil.

Dolça - başladığınız istənilən işi tam bitirməyə çalışın. Yeni işiniz mühüm, məqsədiniz isə genişmiqyaslı olsun. Səfərə yollana bilərsiniz. Bir zamanlar məhsuldar əməkdaşlığınızın olduğu insan maraqlı işgüzar təşəbbüs və ya təkliflə qayıdacaq.

Sərfəli saydığınz şərtlərdə israr edin. Situasiyanı nəzarətdə saxlayın.

Ev və məişət qayğıları artır. Narahat olmayın, bütün çətinlikləri dəf etmək olar. Xırda çətinliyin qarşısında geri çəkilməyin. Nikbinliyiniz ətrafınızdakılara da sirayət edəcək. Əmin olun ki, fəlakət saydığınız problemin həlli çox sadədir.

Balıqlar - məşğul olduğunuz iş nə qədər mürəkkəb və mühüm olarsa, gününüz bir o qədər uğurlu alınacaq. Sizin üçün yeni sahədə böyük uğurlara nail ola bilərsiniz. Yardımlardan imtina etməyin.

Dostlarınızın köməyindən yararlanın.

Kiçik, amma bahalı əşyalar almaq üçün əlverişli gündür. Romantik təmasın yaxşı keçməsi üçün var qüvvənizlə çalışın.

Səmimi, həssas olun.

