Gizli nişan məclisi keçirən ata və qonaqları cərimələndi

Sabirabad rayonunda nişan məclisi təşkil edənlər müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan məlumat verilib.

Məlumata görə, Sabirabad RPŞ-nin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər zamanı rayon sakini R.İsmayılovun yaşadığı evdə qonaqların iştirakı ilə gizli şəkildə nişan mərasimi təşkil etdiyi müəyyən edilib.

Məclisin təşkilatçısı və iştirak edən 10 nəfər barəsində inzibati qaydada protokollar tərtib olunaraq cərimə ediliblər.

