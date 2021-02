Erməni politoloq HİDDƏTLƏNDİ: Paşinyanın əsir götürməyə də cəsarəti YOX İDİ?

''Azərbaycan və Türkiyə heç vaxt Ermənistanın güclənməsinə imkan verməyəcəklər. Üstəlik bunu edəcəklərini də gizlətmirlər''.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı erməni ekspert Anjela Elibeqova deyib.

Politoloqun fikrincə, Paşinyanın hakimiyyətdə qalması, erməni cəmiyyətinin zəif və depressiyada qalmasına şərait yaradır. Bu vəziyyət həm də Azərbaycanın xeyrinədir.

''Hərbi əsirlərə gəldikdə, bir çox müəmmalar da var: niyə bu qədər az məhbusumuz var? Əsir götürməmisiniz və ya sadəcə götürməyi bacarmamısınız''?

Qeyd edək ki, A.Elibeqova Azərbaycanın qazandığı qələbənin uzunmüddətli hazırlıqlar nəticəsində baş verdiyi bildirib.



Mənbə:News.arm

