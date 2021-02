4 nəvəsi olan qadın cavan oğlana qoşulub qaçdı - FOTO

49 yaşlı nənə özündən yaşca cavan kişiyə qoşulub qaçıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin ATV kanalında ailə-məişət məsələləri ilə bağlı Müge Anlının aparcılığı ilə yayımlanan proqramda maraqlı anlar yaşanıb.

Davut Kıranlı adlı şəxs verilişə müraciət edərək uzun müddətdir evi tərk edən xanımını axtardığını bildirib. Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, onun 49 yaşlı xanımı Sevgi Kıranlı özündən 15 yaş kiçik kişiyə qoşularaq qaçıb. Üstəlik, həmin kişi də ailəlidir.

Qadın telefonla verilişə bağlanaraq özündən gənc kişiylə qaçdığını etiraf edib və ona aşiq olduğunu söyləyib. Onun etirafı aparıcı daxil tamaşaçıları da təəccübləndirib.

Qeyd edək ki, Sevgi Kıranlının 5 övladı və 4 nəvəsi var.

