Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov Daxili İşlər Nazirliyini məhkəməyə vermək niyyətindən daşınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Unikal.org-a Siyavuş Novruzovun özü məlumat verib.

O bildirib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının həm pandemiya dövründə, həm də Vətən müharibəsi zamanı göstərdikləri fədakarlığa görə bu qərara gəlib.

