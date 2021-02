Koronavirusu ağır keçirənlərin ürəyində fəsadlar aşkarlanıb

Yeni növ koronavirus infeksiyasını ağır formada keçirən xəstələri maqnit rezonans tomoqrafiya edərkən məlum olub ki, pasiyentlərin yarısının ürək toxumasında - miyokardit, işemiya və başqa zədələr mövcuddur. Bu, infeksiyanın ürək fəsadlarına səbəb olduğu barədə əvvəlki tədqiqatları təsdiqləyib.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, araşdırma “European Heart Journal”ında dərc edilib.

Britaniya və ABŞ həkimləri 2020-ci ilin iyun ayında altı London klinikasından müalicə edilərək sağalan 148 xəstəni müayinə ediblər. Xəstələrin 48-i süni nəfər aparatına qoşulubmuş və əsasən troponin səviyyəsinin yüksək olduğu xəstələr seçilib.

Bu protein əzələ büzülməsində iştirak edir. Əzələ bu və ya digər səbəbdən zədələnəndə protein qana qarışır. Buna görə həkimlər tez-tez müəyyən ürək xəstəlikləri üçün onun səviyyəsini biomarker kimi istifadə edirlər.

Maqnit rezonans tomoqrafiya 148 xəstədən 80-də (54 faiz) ürək əzələsinin zədələndiyini göstərib. Ətraflı analizlər müəyyən edib ki, bəzi xəstələrdə bu daha əvvəl, digərlərində isə koronavirusa yoluxduqdan sonra əmələ gəlib.

