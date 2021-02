Qaydaları dəfələrlə pozan sürücülərə pis xəbər - VİDEO

Bir çox ölkələrdə yol hərəkəti qaydalarını dəfələrlə pozan sürücülər yol polisi tərəfindən aşkar edildikdə, məcburi psixoloji müayinə mərkəzinə göndərilir. Həmin ölkələrdə yol polisi hesab edir ki, belə sürücülərin müəyyən psixoloji problemləri ola bilər. Yerli psixoloqlar da bu qaydanın ölkəmizdə tətbiq oluna biləcəyini deyirlər. Yol hərəkəti üzrə ekspertlər bildirirlər ki, bəzi istisnalar nəzərə alınmaqla bunu Azərbaycanda da həyata keçirmək olar.

Ötən il ölkəmizdə yol hərəkəti qaydaları əleyhinə aşkarlanmış inzibati xətaların sayı 3 milyon 631 min olub. Xətaların böyük əksəriyyəti sürət həddinin aşılması, dayanma-durma qaydalarının pozulması, işıqforun qadağanedici işarəsi verilərkən hərəkətin davam etdirilməsi və təhlükəsizlik kəmərini bağlamadan nəqliyyat vasitəsinin idarə olunması ilə bağlıdır.

Müşahidələr onu göstərir ki, qaydaları pozan sürücülərin bir çoxu eyni əməli dəfələrlə edib.

Bəzi Avropa ölkələrində işıqforun qırmızı işığında keçən, sürət həddini dəfələrlə aşan sürücülər yol polisi tərəfindən aşkar edildikdə onlar məcburi psixoloji müayinəyə göndərilir. Məsələn, Almaniyada avtomobillərini piyadaların hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş ərazilərdə saxlayan və bunun qayda pozuntusu olduğunu bilə-bilə dəfələrlə edənlər, eləcə də bir neçə dəfə sərxoş vəziyyətdə sükan arxasında əyləşən sürücüləri ''İdiotentest'' deyilən psixoloji yoxlamaya göndərirlər.

Psixoloq Elnur Rüstmov deyir ki, həqiqətən də əgər hanısa sürücüsə dəfələrlə yol hərəkəti qaydasını kobud şəkildə pozursa, bu ciddi narahatlıq doğuran bir məsələdir. Psixoloqun sözlərinə görə, sükan arxasında telefonla danışmaq, eləcə də sürət həddini aşmaq insanlarda müəyyən psixoloji problemlərin ola biləcəyindən xəbər verir.

Yol hərəkəti üzrə ekspert Ərşad Hüseynov bildirib ki, Avropadakı təcrübəni Azərbaycanda da tətbiq etmək olar. Amma bunun üçün maarifləndirmə işləri aparmaq lazımdır.

Ekspert əlavə edib ki, sürücülərin psixoloji mərkəzlərdə müayinə edilməsi təcrübəsi Avropada qəzaların sayının azalmasına səbəb olubsa, Azərbaycan üçün də uğurlu ola bilər. //Xəzər TV

