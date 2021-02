Honkonqun ən zəngin iş adamlarından biri olan Cecil, Gigi adlı qızını evlənmək üçün razı salan kişiyə 150 milyon dollar vəd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iş adamı bu təklifi hələ 6 il əvvəl edib. O gündən sonra qızın qapısına 20 mindən çox namizəd gəlib.

Qeyd edək ki, Gigi evlidir. Atasının belə təklif irəli sürməsinə səbəb qızının cinsi azlıq nümayəndəsi olmasıdır. İş adamı qızının indiki həyat yoldaşını bəyənmir. (big.az)

