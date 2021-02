Naxçıvan Muxtar Respublikasında ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan-Şahbuz yolunda "Hyundai" markalı minik avtomobili sürüşərək yolun kənarında dayanmış "FİAT"a çırpılıb.

Nəticədə avtomobillərdə olan 5 nəfər ağır xəsarət alıb.

Onlar xəstəxanaya yerləşdirilib.

Araşdırma aparılır.

