Bakıda azyaşlı qız itkin düşüb.

Metbuat az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınıları sosial şəbəklələrdə paylaşım edib.

Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsində yaşayan 2008-ci il təvəllüdlü Dünyamalizadə Aleksandra ötən gün axşam 21:00 radələrində evdən çıxıb və geri qayıtmayıb.

Hadisə ilə bağlı Rayon Polis İdrəsinə məlumat verilib.

Azyaşlı evdən çıxarkən əynində qara gödəkçə olub.

