Bakıın mərkəzində qadın alt paltarda gəzib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə videogörüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Görüntülərdə qadın alt paltarında paytaxtın Fəvvarələr Meydanında gəzir.

Hadisə ətrafdakı şəxslər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

